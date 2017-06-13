Министерство финансов РФ благодаря использованию сервисов Uber и «Яндекс.Такси» сэкономило более 11 млн рублей. Об этом первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила 13 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и «Яндекс.Такси». У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума», — отметила Нестеренко.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет, вероятно, об экономии 11 млн рублей в текущем году, поскольку замглавы ведомства говорила о сокращении издержек при рассмотрении поправок в бюджет на 2017 год.