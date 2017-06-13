Игорь Зенков, открывший вечером 11 июня огонь по прохожим в подмосковном поселке Кратово Раменского района, заранее готовил расстрел соседей, а в предсмертной записке просил никого не винить. Мужчина страдал психическим расстройством, которое обострилось из-за шума автосервиса, расположенного в соседнем доме.

Об этом во вторник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, некоторое время назад у Зенкова было диагностировано психическое расстройство. Долгое время у мужчины не было рецидивов заболевания, но из-за внешних раздражителей он становился буйным и агрессивным.

«Предварительно, из-за чрезмерного шума, исходящего из расположенного в соседнем доме автосервиса, у Зенкова возник конфликт с соседом, которому принадлежало предприятие», — сказал собеседник агентства.

В итоге мужчина пришел в автосервис, где застрелил соседа, после чего начал стрелять по прохожим. Также источник сообщил, что перед преступлением мужчина написал большую предсмертную записку, в которой он просил в преступлении никого не винить.