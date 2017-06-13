Международный театральный фестиваль SIBIU в одноименном румынском городе принес двойной успех Театру имени Вахтангова. Спектакль «Минетти» по пьесе австрийского драматурга Томаса Бернхарда в постановке Римаса Туминаса прошел с аншлагом и овацией публики, а сам режиссер в день закрытия форума, 19 июня, будет удостоен именного знака на Аллее звезд.

Премьера «Минетти» состоялась в Москве в 2015 году. Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас поставил спектакль в соавторстве со своей постоянной командой — сценографом Адомасом Яцовскисом и композитором Фаустасом Латенасом.

— По итогам фестиваля мы получили приглашение приехать на гастроли в Японию, — рассказал «Известиями» директор театра Кирилл Крок. — Несмотря на сложность темы и неизвестность автора для широкого круга театралов, реакция на спектакль была очень хорошая.

Томас Бернхард написал пьесу о пожилом актере, долгое время живущем мечтой сыграть короля Лира. Кстати, реальный Минетти в свое время сыграл самого себя в этой пьесе, а в спектакле вахтанговцев эта роль досталась народному артисту России Владимиру Симонову.

— Материал довольно сложный: этот спектакль как музыка, как чувство, — поделился актер. — Даже когда читаешь пьесу на русском языке, то не сразу всё понимаешь. Приходится превращать текст в эмоциональный ряд, который будет держать зрителя...

По словам Владимира Симонова, первый же сыгранный на фестивале спектакль стал неким знакомством с ситуацией. На втором сработало сарафанное радио, в зале был переаншлаг, а актеры уже понимали, в каком направлении работать.

— Мы пробили словесную пьесу. У артистов сработали фибры души , что позволило подробно донести до зрителя эмоциональную составляющую постановки, — пояснил исполнитель заглавной роли.

Он также добавил, что подобный опыт позволил сделать определенные выводы. С целью минимизации языкового барьера для иностранных театралов вахтанговцы подумывают написать либретто «Минетти», чтобы каждый зритель мог скоординировать впечатления с текстом.

Своим спектаклем Театр имени Вахтангова открыл один из крупнейших и престижнейших фестивалей Европы, куда ежегодно съезжаются лучшие театральные коллективы со всего мира. В этом году будет показано около 500 постановок, привезенных из 72 стран мира.

В знак признания театральных заслуг Римаса Туминаса в день закрытия фестиваля в Сибиу будет заложена его именная звезда. Имя режиссера встанет в один ряд с такими выдающимися театральными деятелями, как Ариана Мнушкина, Томас Остермайер, Петер Штайн, Кристиан Лупа, Тим Робинс, Питер Брук и др. Из российских знаменитостей на Аллее звезд есть имена режиссера Льва Додина и актера Евгения Миронова.

По словам Кирилла Крока, худрук воспринял эту новость как «суровую данность». Следующий гастрольный пункт Театра имени Вахтангова — США, где актеры сыграют чеховского «Дядю Ваню».