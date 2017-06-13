Последний коммерческий пуск ракеты-носителя «Рокот» с европейским спутником Sentinel-3B должен пройти в I квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба государственного космического научно-производственного Центра имени Хруничева.

На аналогичной ракете будет выведен спутник Sentinel-5P в сентябре 2017 года. Как сообщает RNS, запланирован также ряд пусков в интересах Минобороны РФ. Первый пуск ракеты «Рокот» прошел с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. За 17 лет были проведены 26 пусков ракет, которые вывели на орбиты 65 спутников разного назначения, в том числе в интересах зарубежных заказчиков.

Двухступенчатая ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе, снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.