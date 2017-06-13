В сети «МегаФон» прокомментировали проблемы со связью, возникшие у абонентов мобильного оператора 13 июня. В пресс-службе компании «Известиям» сообщили, что в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью.

«Сейчас снижение успешности дозвона — 40%. Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в компании.

Ранее абоненты оператора в Москве и Нижегородской области сообщили в соцсетях о невозможности совершения звонков, однако мобильный интернет по-прежнему работает.