Дизайн станций «Ржевская», «Шереметьевская» и «Стромынка» Третьего пересадочного контура метро выбрали москвичи в ходе прошедшего в три этапа голосования. Об этом сообщается на портале «Активный гражданин».

В каждом этапе приняли участие более 200 тыс. россиян. В финал голосования вышли девять работ (по три для каждой станции), из которых москвичи должны были выбрать окончательный дизайн, передает сетевое издание m24.ru.

В выборе дизайна станции «Ржевская» больше всего голосов получил проект российского бюро Blank ARCHITECTS, в основе которого лежит идея «портала в город». Арка на входе в наземный павильон стала основным элементом, выражающим идею ворот. Арки появятся и на платформе станции.

Проекту бюро MAP ARCHITECTS станции «Стромынка» отдали предпочтение 35,09% участников. Идея техногенного леса, лежащая в основе дизайна, подчеркивает ее связь с парком «Сокольники». Платформа выглядит объемно. Такой эффект достигается за счет контрастирующих темных и светлых материалов.

Внешний вид станции «Шереметьевская» продолжает традиции архитектуры московского метро. Она будет современной и светлой. В основе дизайна — эстетика обязательного элемента дворянских усадеб — фарфора. Выпуклые, похожие на огромные шары, колонны из гранита напоминают фарфоровые изделия.