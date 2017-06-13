В ближайшие дни руководство футбольного клуба «Зенит» намерено провести совещание, по итогам которого будет принято решение о сотрудничестве с главным тренером фарм-клуба питерцев Владиславом Радимовым.

Как сообщает «Федеральное агенство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, среди кандидатов на пост главного тренера — Анатолий Давыдов, Константин Зырянов и Анатолий Тимощук.

По данным источника, новое руководство клуба оценивает результаты второй команды сине-бело-голубых как неудовлетворительные и планирует кардинально перестроить ее работу.

Напомним, «Зенит-2» по итогам сезона-2016/17 набрал 43 очка и занял 13-е место в ФНЛ. Стоит отметить, что вторая команда питерцев под руководством Радимова занимает 13-е место уже второй год кряду.

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