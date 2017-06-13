Ученые из США выяснили, что употребление жирной калорийной пищи способствует развитию болезни Альцгеймера, об этом эксперты рассказали в статье в Journal of Neuroscience.

Согласно проведенным исследованиям, главной причиной развития болезни Альцгеймера является мутация в гене APOE . Способствует такой мутации так называемая западная диета — употребление жирной, тяжелой пищи.

Ученые провели эксперименты на мышах, которым вживили человеческий ген APOE. Грызунов разделили на две группы. Одних кормили нормальной пищей, других исключительно высококалорийным кормом, после чего сравнивали работу и структуру их мозга.

Эксперимент показал, что в мозге мышей, питавшихся жирной пищей, гораздо быстрее накапливались поврежденные молекулы. Это дало ученым основание сделать вывод, что причиной развития болезни Альцгеймера является лишний вес