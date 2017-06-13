Для летнего отдыха в столичных парках организованы более 250 мест со стационарными мангалами, навесами и скамейками. Об этом журналистам рассказал руководитель ГПБУ «Мосприрода» Игорь Рябоконь, передает «РИА Новости».

«Сегодня существует более 250 пикниковых точек. Они расположены как на самых больших, так и на маленьких природных территориях Москвы», — уточнил он.

Уже готовы 185 волейбольных, баскетбольных, футбольных, тренажерных и других спортивных площадок, включая места для игры в мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, а также для занятий воркаутом.

В парках открылись 185 детский площадок, 78 экскурсионных маршрутов и 12 веломаршрутов протяженностью более 69 километров.

Игорь Рябоконь рассказал, что на всех основных особо охраняемых природных территориях предусмотрены пункты проката велосипедов, лодок, катамаранов и пляжного инвентаря, а также услуга катания на лошадях.

Кроме того, в парках откроется 11 вольерных комплексов с животными и птицами.

Для купания предусмотрены пять зон отдыха: Черное озеро, «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», «Тропарево» и Белое озеро.