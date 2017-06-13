Сломанным оказался стационарный бинокль, который установили на верхнем ярусе стрелки в Ярославле 2 июня. Сейчас он только принимает монеты, но при этом не функционирует.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», жители и гости города, которые еще накануне хотели взглянуть в монокуляр, заметили, что монетоприемник «забит». Сегодня же выяснилось, что бинокль исправно проглатывает 10-рублевые монеты, но при этом работать отказывается.

Ранее сообщалось, что современную конструкцию, которая увеличивает объекты в 20 раз, установили в одном из красивейших мест Волжской набережной. Башня бинокля может поворачиваться на 360 градусов. В ближайшее время монокуляр планируется оснастить аудиогидом, который будет синхронизирован с изображением.