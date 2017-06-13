В селе Бошняково Сахалинской области начала работу бригада медиков Углегорской ЦРБ. Специалисты проводят прием жителей. На месте функционируют мобильный диагностический комплекс с кабинетом для ультразвуковых обследований.

По данным ИА SakhalinMedia, расшифровка анализов происходит практически моментально. Такие врачебные десанты приезжают в село регулярно, так как до больницы людям нужно ехать около 100 км.

Увеличить число выездов поручил сахалинский губернатор Олег Кожемяко, который держит вопрос доступности медицинской помощи на особом контроле. Сейчас в регионе работают 11 мобильных диагностических комплексов и два стоматологических.