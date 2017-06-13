Германия выступает за расширение партнерства с Россией в Балтийском регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на ежегодном форуме по стратегии Евросоюза для региона Балтийского моря.

«Мы можем в Балтийском регионе показать, что тесное региональное сотрудничество с Россией возможно и открывает позитивные перспективы на будущее», — сказал глава МИД Германии.

Габриэль подчеркнул, что решительно поддерживает «усилия по развитию отношений с Россией, а также с Белоруссией в рамках стратегии».