В реку Умба в Мурманской области выпустили более 8,1 тыс. мальков атлантического лосося. Экологическую акцию провела компания «Управление отходами» в рамках программы по компенсации последствий воздействия на окружающую среду при строительстве мусоросортировочного комплекса в поселке Междуречье.

Молодь получили из искусственно оплодотворенной икры «дикой семги». Перед транспортировкой мальков пересадили из садков в специальные пакеты с водой, насыщенной кислородом.

В течение нескольких лет мальки будут жить в пресной воде, затем уйдут в Белое море и в Атлантический океан. Через 5–7 лет рыба вернется обратно в реку Умба на нерест, пишет ИА «Би-порт».