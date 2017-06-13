Современные автокемпинги и автостоянки будут создаваться в Карелии в рамках развития автотуризма в регионе. Об этом в ходе визита в Петрозаводск сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Сегодня мы поговорили об очень важном перспективном направлении развития туризма в Карелии — развитии автотуризма, создании системы автокемпингов. Дело в том, что в Европе это гигантская колоссальная индустрия, которая ежегодно приносит десятки миллиардов евро», — приводит слова Сафонова ИА «Карелinform».

Глава ведомства подчеркнул, что за последнее время туризм в Карелии развивается с положительной динамикой.

Власти республики рассчитывают к 27 августа сдать в эксплуатацию дороги к водопадам «Белые мосты».

«Это будет колоссальный толчок к развитию туризма, в первую очередь ориентированного на автотуризм. «Белые мосты» —уникальное место. Туда еще раз поедем, посмотрим и обозначим ход работ», — отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

По словам главы региона, в ближайшее время будет решен вопрос с выбором нового подрядчика в парке Рускеала, который будет обновлен к открытию туристического сезона. Предполагается, что в текущем году Рускеалу посетят свыше 600 тыс. туристов, а в перспективе — их будет более 1 млн в год.

В рамках встречи стороны обсудили реализацию перспективных туристических проекты в южной Карелии и развитие туризма в направлении Соловецкого архипелага и города Кемь.