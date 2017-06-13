Если бы в Молдавии состоялся референдум по вопросу вступления страны в НАТО, то почти две трети граждан республики высказались бы «против». Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно им, в случае проведения референдума 65% граждан высказались бы «против» вступления в НАТО, 21% — «за», а 14% — не определились.

В исследовании, которое ФОМ провел по заказу консалтингового агентства Poliexpert, приняли участие 1 тыс. 799 респондентов. Опрос проводился с 26 мая по 5 июня среди жителей 110 населенных пунктов Молдавии.