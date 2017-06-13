Футбольный клуб «Сталь» из города Каменское в Днепропетровской области имеет задолженность перед новым главным тренером «Ростова» Леонидом Кучуком.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, руководство украинского клуба задолжало 57-летнему белорусскому специалисту за четыре последних месяца работы.

Кучук возглавил «Сталь» в январе 2017 года, а в начале июня покинул клуб и занял пост наставника команды в «Ростове».

Напомним, белорусский тренер получил известность в РФ по работе с краснодарской «Кубанью» и московским «Локомотивом». Краснодарский клуб в 2013 году он привел к пятому месту и первому в его истории выходу в еврокубки. После этого тренер ушел в «Локо», с которым в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата России.

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