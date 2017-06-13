Президент Российской Федерации Владимир Путин будет готовиться к проведению «Прямой линии» 13 и 14 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он традиционно работает с массивом, освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств — собственно, делает «апдейт» информации», — приводит «Свободная пресса» слова представителя Кремля.

«Прямая линия» с президентом России начнется в четверг, 15 июня, в 12:00 по московскому времени.