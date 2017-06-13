В сети «Мегафон» вновь произошел сбой связи.

Абоненты оператора в Москве и Нижегородской области сообщают в соцсетях о невозможности совершения звонков, однако мобильный интернет по-прежнему работает.

В компании «Мегафон» пока никак не прокомментировали причины сбоя.

В мае этого года у оператора так же произошел сбой связи, ставший крупнейшим за всю историю «Мегафона». Тогда тысячи абонентов в Москве и Поволжье остались без связи на несколько часов. Представители компании позже объяснили сбой неполадками в системе оборудования.