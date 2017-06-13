Инвентаризация недвижимости пройдет в исторической части Тулы. До 30 июня планируется пересчитать объекты культурного наследия, памятники старины и здания, представляющие историческую ценность. Цель – определение состояния этих строений, а также собственников построек, возведенных вне закона рядом с ними.

Для проведения мероприятий была создана рабочая группа, в которую вошли члены комитета имущественных и земельных отношений, управлений по административно-техническому надзору и градостроительства и архитектуры администрации города. Также в областной Росреестр были направлены запросы на получение кадастровых планов земельных участков, отмечает ИА «Тульские новости».

Ранее сообщалось о намерениях властей отреставрировать Тульский кремль к 500-летию крепости, которое, в соответствии с указом Президента РФ, будет отмечаться в 2020 году. К этому же сроку должна завершиться реставрация исторических зданий в городе. В некоторых разместят филиалы федеральных музеев «Куликово поле», «Ясная поляна», «Поленово» и тульского государственного музея оружия.