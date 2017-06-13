Президент США Дональд Трамп проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином 29-30 июня в Белом доме.

Планируется, что лидеры двух стран обсудят кризиса на Корейском полуострове, сообщили в американской администрации.

Ожидается, что президенты обсудят «дальнейшее укрепление» сотрудничества по экономическим вопросам и ситуацию вокруг КНДР, в том числе противодействие растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Пхеньяна.