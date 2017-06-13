Экологи обнаружили в Московской области гнездо черных аистов — редчайших птиц, занесенных в Красную книгу России.

В предыдущий раз птицы гнездились в Подмосковье в 20-х годах прошлого века, сообщили в министерстве экологии Московской области.

«За гнездом установлено постоянное наблюдение, если у пары черных аистов появится потомство, этот участок леса может быть объявлен памятником природы областного значения», — заявил министр экологии Московской области Александр Коган.

Также сообщается, что гнездо обнаружили в лесу одного из западных районов Подмосковья. Однако точное место расположения в министерстве не уточняют, чтобы желающие посмотреть на редких птиц не спугнули их.

Черные аисты предпочитают вить гнезда в нелюдимых, глухих районах леса, которые окружены болотами и озерами. Этот вид птиц сильно пострадал от вырубки лесов, браконьерства и осушения болот. После чего и был внесен в Красную книгу.