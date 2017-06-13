Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении в России системы tax free. Теперь документ будет рассмотрен на заседании правительства. Об этом 13 июня сообщается на сайте кабинета министров.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса Российской Федерации» был внесен Минфином РФ.

Он направлен на введение в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы НДС, уплаченные при приобретении товара на территории России.

В апреле 2017 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что осенью этого года система tax free заработает в 40 магазинах России в пилотном режиме.