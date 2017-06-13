Стрельбу на вокзале в Мюнхене открыл 37-летний уроженец Германии, устроивший драку в вагоне поезда, пишет Focus Online со ссылкой на полицейский департамент.

По словам официального представителя городской полиции Маркуса да Глориа Мартинса, инцидент не связан терроризмом.

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что речь идет о террористическом акте», — сказал он, пояснив, что злоумышленник, скорее всего, смог выхватить оружие у женщины-полицейского и открыть беспорядочную стрельбу по прохожим.

Национальность правонарушителя он называть отказался.

Напомним, стрельба произошла в 8:30 по местному времени (9:30 по Москве) на железнодорожной станции Унтенфоринг. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое пассажиров и сотрудница полиции, которая получила тяжелое, но не смертельное ранение в голову. Преступник был задержан правоохранителями.