Шестнадцатилетний подросток, госпитализированный в НИИ СП им. Склифосовского после взрыва самодельного взрывчатого вещества, пытался самостоятельно изготовить салют к выпускному вечеру. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Медики оценивают состояние подростка как тяжелое, он находится в реанимации, сообщает «Ридус» со ссылкой на «РИА Новости». Подросток поступил в больницу с диагнозом «множественные осколочные ранения по всему телу» и «травматическая ампутация левой кисти».

Ранее «Известия» сообщали о том, что в ночь на 11 июня взрыв прогремел в квартире на Покровском бульваре. Находясь дома один, молодой человек смешивал компоненты, что и привело к непроизвольному взрыву.