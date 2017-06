Настоящее имя младшей дочери Барака Обамы не Саша, как все были уверены, а Наташа. Об этом написала журналистка издания Refinery29 Эшли Форд.

«Сегодня исполнился год с того момента, как я узнала, что настоящее имя Саши Обамы – Наташа», – написала Эшли Форд на своей странице в Twitter.

Today is the one year anniversary of me finding out Sasha Obama's actual first name is Natasha.