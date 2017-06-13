Настоящее имя младшей дочери Барака Обамы не Саша, как все были уверены, а Наташа. Об этом написала журналистка издания Refinery29 Эшли Форд.

«Сегодня исполнился год с того момента, как я узнала, что настоящее имя Саши Обамы – Наташа», – написала Эшли Форд на своей странице в Twitter.

Today is the one year anniversary of me finding out Sasha Obama's actual first name is Natasha. — Ashley C. Ford (@iSmashFizzle) 11 июня 2017 г.

В американском словаре имен Nameberry сообщается, что имя Наташа принято в большинстве стран, однако в семье Обамы оно сокращается до Саши, пишут «Дни.Ру».

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли новость о настоящем имени младшей дочери экс-президента США. Одни американцы выражают удивление, как могли не замечать такую очевидную вещь, а другие и вовсе отказываются верить этой информации.

Некоторые пользователи отнеслись к этой новости как к поводу для шуток. «Постойте, если Дональд Трамп узнает об этом, он обвинит Обаму в связях с Россией!» – ответил на пост Эшли Форд quizquest. «Я требую инициировать расследование в конгрессе!» – написал scottwithrage.

Напомним, что у Барака Обамы две дочери. Старшую зовут Малия.