В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту загрязнения нефтепродуктами реки Кола. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что материалы нефтепродуктов попадали в реку по ручью, который находится недалеко от бывшего государственного предприятия «Мурмансксельхозхимия», на его территории имеются подземные резервуары, где скопились нефтепродукты.

По данным надзорного ведомства, в середине мая власти поселка Молочный приняли меры по устранению последствий выброса вредных веществ. Всего из реки изъяли порядка 2 т нефтепродуктов, на эти цели было затрачено более 1 млн рублей, сообщает ИА FlashNord.

Кола — река на Кольском полуострове в Мурманской области. Длина реки — 83 км. Площадь бассейна составляет 3850 км кв. В середине XIX века река проходила к северу от города Кола, но затем прорвала себе другой путь, более прямой, обратив низменный мыс восточного берега Кольского залива в небольшой остров.