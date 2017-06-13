В ночь на 24 июня более 18 тыс. школьников отпразднуют выпускной в столичном Парке культуры и отдыха имени Горького. Об этом рассказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский на заседании президиума правительства Москвы, передает «Интерфакс».

«На праздник зарегистрировалось 18 428 выпускников», — уточнил он.

По словам Александра Кибовского, основной темой праздника станет 870-летие Москвы, программа начнется с 20:00 23 июня и продлится до 06:00 24 июня.

Попасть в парк можно будет через три линии контроля. Для каждого зарегистрированного выпускника предусмотрен браслет с индивидуальным номером.

Министр городского правительства подчеркнул, что безопасность выпускников в ночь на 24 июня обеспечат 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников Росгвардии и 100 сотрудников частных охранных предприятий.