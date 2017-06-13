Главы МИД стран БРИКС встретятся в Пекине 18-19 июня, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Лу Кан.

По его словам, во встрече примут участие министры иностранных дел России Сергей Лавров, ЮАР Маите Нкоана-Машабане, Бразилии Алоизиу Нунес, а также Индии Виджай Кумар Сингх.

Председательствовать будет глава МИД КНР Ван И, говорится в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Китай в этом году является председательствующим государством в БРИКС. Очередной саммит лидеров БРИКС пройдет в сентябре в городе Сямэнь.