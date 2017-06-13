В День России в рамках международного культурного проекта «День России в мире — Russian Day» прошли концерты выдающихся отечественных музыкантов. Русская музыка одновременно прозвучала в крупнейших залах Женевы, Иерусалима и Мюнхена. В числе исполнителей были народные артисты Денис Мацуев, Юрий Лаптев, Михаил Гантварг, камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга», Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова и Госоркестр Татарстана.

— Мы хотим показать, что русская культура — неотъемлемая часть мировой цивилизации, — заявил «Известиям» художественный руководитель проекта Юрий Лаптев. — Я уверен, что человек, который встретился с нашими артистами, услышал музыку Чайковского и Рахманинова, Шостаковича и Прокофьева, Стравинского и Скрябина, почерпнет для себя гораздо больше объективной информации о России, чем из политических новостей.

В мюнхенской филармонии Гаштайг состоялся концерт камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством Михаила Гантварга. Несмотря на то что здесь часто выступают известные коллективы, визит русских музыкантов стал неординарным событием.

В программе концерта значились торжественный Concerto Grosso ре мажор № 5 Георга Фридриха Генделя, Adagio для скрипки и струнного оркестра K.261 Вольфганга Амадея Моцарта, Камерная симфония Дмитрия Шостаковича (оp. 110a), посвященная памяти жертв фашизма и войны, и Серенада для струнного оркестра Петра Чайковского.

Все сочинения прозвучали с филигранной точностью и истинной страстью. Бурные овации звучали после каждого номера программы. На бис музыканты исполнили искрящееся Presto из концерта № 2 цикла «Времена года» Антонио Вивальди, также известное как «Август».

Перед концертом к присутствующим обратился генеральный консул Российской Федерации в Мюнхене Сергей Ганжа, подчеркнувший важность культурного диалога между Россией и Германией.

— Мы искренне рады приветствовать здесь легендарный коллектив из Санкт-Петербурга. Искусство — это лучшее, что может объединять наши народы, — уверен консул.

Дипломата поддержала руководитель координационного совета соотечественников в Баварии Елена Герцог.

— В Гаштайге достаточно часто проходят концерты классической музыки, однако то, что мы сегодня услышали, — выше всех похвал. Уровень исполнительского мастерства просто невероятный, это действительно гордость России, — отметила Герцог.

В зале оказалось много молодежи, некоторые слушатели взяли с собой маленьких детей.

— Я — поклонник творчества Михаила Гартварга, — рассказал «Известиям» Даниэль Медина, живущий в Мадриде. — Узнал о концерте буквально пару дней назад, взял билеты и со своей девушкой прилетел сюда, чтобы насладиться изумительным звучанием классических произведений.

Русские музыканты разделили радость своих слушателей.

— Очень приятно видеть столь теплый прием, — поделился с «Известиями» Михаил Гартварг. — Особенно приятно, что Мюнхенская филармония предоставила нам один из лучших клавесинов Германии, инструмент работы нашего современника Кристофера Капса.

В третий раз участником проекта «День России в мире — Russian Day» стали Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова и солист-баритон Юрий Лаптев. Артисты выступили в Зале конгрессов в Иерусалиме.

Публика услышала произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Мориса Равеля, Николая Римского-Корсакова, Ивана Протопопова, Добри Христова, Юрия Шапорина, Михаила Глинки, Александра Флярковского, Павла Пихтерева, а также классические и современные обработки русских и еврейских народных песен.

Специально для выступления музыканты подготовили такие хиты, как «Золотой Иерусалим» и «Хава Нагила». Зрители аплодисментами встречали каждый номер, а знакомые с детства композиции пели вместе с хором.

Худрука коллектива Евгения Волкова особенно порадовала такая осведомленность.

— Для человека, который называет себя гражданином мира, все национальные культуры, в том числе его собственная, одинаково далеки, — размышлял музыкант в беседе с «Известиями». — В свою очередь, человек, сознание которого укоренено в родном, национальном, обретает то, о чем говорил Достоевский: всечеловеческую отзывчивость. Мне кажется, что музыку, наполненную истинным патриотизмом, настоящей, глубокой любовью к Родине, не только можно — нужно пропагандировать. Это очень важно для всех поколений и социальных слоев нашего общества.

В женевском зале «Виктория Холл» в честь Дня России выступили Денис Мацуев и государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского.

— На мой взгляд, культура, в частности классическая музыка, является лучшим терапевтом в наше неспокойное время, — заявил Денис Мацуев перед выступлением. — Тем более — упоминание России в позитивном ключе. Вообще любой концерт классической музыки наших ведущих коллективов — это всегда позитивные новости о России.

Музыканты исполнили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, в котором пианист явил всю мощь своего темперамента, и Симфонию № 2 ми минор, op. 27 Сергея Рахманинова, где дирижер и оркестранты с наслаждением погрузились в лирические глубины. Наградой русским артистам стали овации и приветственные возгласы публики.

Справка «Известий»

В 2017 году в проекте «День России в мире — Russian Day» приняли участие более 250 артистов, мероприятия в рамках акции посетило свыше 3,5 тыс. зрителей. Впервые концерты проекта прошли три года назад и охватили пять стран на четырех континентах: США, Китай, Израиль, Францию и Бразилию, в 2016 году – Великобританию, Францию, Австрию, Израиль, Китай и Белоруссию. Проект реализуется под патронатом Благотворительного фонда поддержки культурных и социальных программ «Классика».