Гражданин Узбекистана стал фигурантом уголовного дела, после того как зарегистрировал на своем дачном участке в в Иглинском районе Башкортостана 260 иностранцев. Нарушение миграционного законодательства выявили в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов республики.

По информации республиканской прокуратуры, гражданин Узбекистана Умаржон Абдурахманов на протяжении нескольких месяцев представлял в местный отдел полиции фиктивные документы о проживании мигрантов на своем садовом участке. Так он узаконил пребывание на территории России 260 иностранцев. В действительности на садовом участке нет домов и других построек.

После того как нарушение было выявлено, Абдурахманов начал строить на своем участке нежилое одноэтажное здание, пишет ИА «МедиаКорСеть».