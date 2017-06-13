Суд заочно арестовал водителя Ferrari, обвиняемого в смертельном ДТП в Подмосковье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Московской области.

По данным полиции, водитель Ferrari, 24-летний житель Москвы, устроил ДТП с автомобилем Renault и скрылся с места происшествия.

В результате столкновения Renault загорелся, а водитель и пассажир скончались от полученных травм. Инцидент произошел 21 мая на 40-м километре Минского шоссе. После случившегося водителя Ferrari объявили в федеральный и международный розыск.

«Сегодня Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство главного следственного управления ГУМВД России по Московской области в отношении 24-летнего жителя столицы, <…> находящегося в международном розыске, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — заявили в пресс-службе МВД.

Также сообщается, что после задержания обвиняемый будет помещен под арест на два месяца.