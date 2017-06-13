Задержанный в понедельник на несанкционированной акции активист «Парнаса» националист Вячеслав Мальцев доставлен в Замоскворецкий суд Москвы, передает корреспондент «Известий».

До этого полиция уже задерживала Мальцева двумя днями ранее и провела обыск в его подмосковном доме в рамках расследования о насилии по отношению к представителю власти.

Вечером 10 июня Мальцева отпустили, но днем 12 июня задержали снова — уже на несанкционированной акции.

В том же Замоскворецком суде во вторник оглашается приговор экс-директору ФСИН Александру Реймеру.