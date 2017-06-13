Греция вовремя произведет все платежи в июле по обслуживанию государственного долга и его погашению, для этого имеются все необходимые средства. Всего с 17 июля стране предстоит выплатить порядка € 7 млрд.

Об этом во вторник сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительственный источник.

«Никаких проблем с платежами нет. Без сомнений, Греция все выплатит вовремя», – сказал собеседник агентства.

Греция должна выплатить более € 2 млрд платежей по облигациям, выпущенным в 2014 году и позже, € 4 млрд по облигациям, которые находятся в ЕЦБ и в национальных центральных банках, а также около €300 млн по кредиту МВФ в рамках второй программы помощи.