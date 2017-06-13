Два птенца баклана родились в зоопарке в Ростове-на-Дону. В администрации сообщили, что ждали пополнения давно. Сейчас там проживают четыре взрослые и две молодые особи.

Птенцов уже перевели в общее помещение, они доступны для просмотра посетителям зоопарка. Малыши полны сил и отличаются хорошим аппетитом, отмечают сотрудники.

Сейчас в зоопарке Ростова содержатся представители большого баклана. Это рыбоядная птица, которая может питаться также моллюсками, ракообразными и земноводными. Всего в природе существует более 30 подвидов рода бакланов. Птицы выбирают себе пару один раз и живут с ней всю жизнь, передает RostovGazeta.