Руководство «Аэрофлота» приняло решение ввести единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава, сообщает пресс-служба перевозчика.

Правление компании установило следующие выплаты пилотам, впервые поступающим на работу в «Аэрофлот»: командиру воздушного судна – 650 тыс. рублей, второму пилота — 350 тыс. рублей.

Бывшие пилоты «Аэрофлота», решившие вернуться на прежнее место работы, тоже могут рассчитывать на выплаты.

«Выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из группы «Аэрофлот» прошло не менее трех лет. Также выплаты не производятся при переходе из компании в компанию внутри группы», — уточняется в сообщении.

Пилоты, которые устраиваются в «Аэрофлот» с единовременной выплатой, должны отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить деньги пропорционально неотработанному времени.