Музыканты группы «Любэ» выступили в Туле без вокалиста Николая Расторгуева, который ранее был госпитализирован.

Группа отыграла программу в сопровождении тульского музыкального ансамбля ФСО «Славяне» и артиста Сергея Лукьянчикова, сообщили в продюсерском центре Игоря Матвиенко.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявил группе благодарность за успешное выступление.

Фронтмен «Любэ» Николай Расторгуев не смог выступить в Туле 12 июня, так как незадолго до концерта почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к врачам.