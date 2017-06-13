Завтрак с заместителем министра МВД Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительный аукцион.

Торги пройдут на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro со стартовой ценой в $3,8. Участники аукциона смогут сделать ставки до 28 июня.

Также на странице в Facebook государственного проекта ProZorro отмечается, что цель торгов исключительно благотворительная.

«Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии», — сказано в сообщении.

Анастасия Деева, которой всего 25 лет, была назначена на пост замглавы МВД Украины Арсена Авакова в октябре 2016 года. Это вызвало широкий общественный резонанс.