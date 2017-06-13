Наталья Поклонская отказалась смотреть фильм «Матильда», отметив, что узнает все от экспертов. О своем диалоге с депутатом Госдумы в Кремле во вторник на пресс-конференции рассказал режиссер Алексей Учитель.

«Просьба депутата Поклонской состояла в одном — она попросила показать фильм "Матильда" ее экспертам», — цитирует режиссера ТАСС. Учитель рассказал, что в ответ предложил Поклонской самой посмотреть эту картину и сделать свои выводы. «Поклонская ответила: "Никогда. Мне все расскажут эксперты"», — добавил режиссер.

8 июня Учитель сообщал, что Наталья Поклонская присылала ему письмо, в котором просила представить картину для экспертной оценки. Режиссер отметил, что в этой просьбе он отказал, поскольку по его мнению, подобные формы контроля не предусмотрены законом.

Конфликт режиссера и депутата вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда» продолжается уже несколько месяцев. По мнению депутата, фильм порочит память последнего российского монарха и оскорбляет чувства верующих.

13 июня Алексей Учитель показал журналистам итоги экспертизы Санкт-Петербургского государственного университета, которая опровергает эти утверждения.