В Ульяновске в программу реновации попали семь жилых домов, расположенных в так называемом поселке Кожкомбината. Как говорится в постановлении главы городской администрации Алексея Гаева, в перечень на снос вошли двух- и трехэтажные дома. Общая площадь участка, на котором они расположены — 2,5 га. Самому старому — 64 года, а самому молодому — 57 лет. Все они не отвечают современным требованиям.

Ресурс 1ul.ru уточняет, что дома будут снесены после того, как станет известен застройщик. Он определится по результатам аукциона.

Всего программа реновации предполагается снос около 60 жилых домов Ульяновска. Всем жильцам аварийного жилья власти города обещают предоставить квартиры.