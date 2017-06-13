Ситуацию с возможным усилением санкций США против России внимательно отслеживают в Кремле, заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы внимательно ее отслеживаем», — ответил Песков 13 июня на соответствующий вопрос журналистов.

Сейчас сенат США рассматривает несколько законопроектов о санкциях против России. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предлагают ввести ограничения против оборонного, разведывательного и энергетического секторов российской экономики.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ранее заявил, что в ответ России также необходимо ужесточить ограничительные меры против США, в том числе в сферах экономики, политики и обороны.