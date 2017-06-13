Президент США Дональд Трамп подверг критике решение второго апелляционного суда, заблокировавшего 12 июня его указ о введении ограничений на въезд в страну для граждан шести преимущественно мусульманских стран.

«Как и было предсказано, Девятый окружной суд сделал это снова — высказался против запрета на поездки в столь опасное время в истории нашей страны. Верховный суд (S.C.)», — написал Трамп в твиттере.

Well, as predicted, the 9th Circuit did it again - Ruled against the TRAVEL BAN at such a dangerous time in the history of our country. S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2017 г.

В понедельник судья Девятого окружного суда в Сан-Франциско пришел к выводу, что указ Дональда Трампа «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» от 27 января 2017 года появился в пользу одной из религий, что он ущемляет права мусульман, а следовательно, противоречит конституции США. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Белый дом уже заявил о намерении отстоять указ в Верховном суде, на что Дональд Трамп намекнул в своем твите.