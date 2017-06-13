Около 98% жителей Москвы знают о программе реновации жилья, 67% москвичей поддерживают ее проведение. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 80% жителей зон реновации поддерживают программу. При этом 71% ожидает улучшения условий жизни в результате участия в ней.

В то же время против программы высказались 15% опрошенных, а 8% рассказали, что опасаются ухудшения условий жизни из-за реновации.

В опросе ВЦИОМа, который проходил с 27 по 330 мая, приняли участие 1,6 тыс. жителей столицы. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.