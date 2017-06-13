В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который получил в банкомате не свои деньги. В устройстве произошел сбой, которым воспользовался подозреваемый. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

По информации ИА SevastopolMedia, средства принадлежали 59-летней жительнице Судака. Она пыталась снять с карты через банкомат 8 тыс. рублей, но устройство не выдало купюры. Однако через некоторое время она узнала, что средства списаны с ее счета. Женщина обратилась в полицию.

Было установлено, что деньги присвоил 48-летний мужчина, который признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.