Министры иностранных дел России и Австрии Сергей Лавров и Себастьян Курц в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к неформальной министерской встрече ОБСЕ, которая запланирована на 11 июля в австрийском Мауэрбахе.

В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что дипломаты уделили особое внимание качеству и перспективам взаимодействия по наиболее актуальным вопросам на площадке ОБСЕ в свете текущего австрийского председательства в организации. Министры также поговорили о подготовке неформальной министерской встречи в Мауэрбахе и работе Специальной мониторинговой миссии на Украине.

Также в телефонной беседе Лавров и Курц обсуждали проведение мероприятий ОБСЕ по тематике свободы прессы и некоторые кадровые вопросы, связанные с выборами генсека и глав институтов организации.