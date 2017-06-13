Сотрудники Новоуральской центральной городской больницы (ЦГБ) ожидают массовых сокращений. Часть медицинского персонала может остаться без работы уже с 1 июля текущего года.

Как сообщает TagilCity.ru, сокращение предполагает увольнение десяти медсестер и санитарок пенсионного возраста. Помимо этого, в больнице уменьшится количество койко-мест и будет расформировано отделение пульмонологии. Такие изменения не только коснутся потери рабочих мест сотрудниками медучреждения, а также могут вызвать ряд сложностей для пациентов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставил перед новым руководством регионального Минздрава задачу максимально внимательно относиться к вопросам оптимизации здравоохранения и доступности медицинских услуг.