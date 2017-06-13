Совокупный доход стран — членов ОПЕК от экспорта нефти составил в 2016 году $445,684 млрд, сократившись по сравнению с 2015 годом на 13,2%. Доходы картеля достигли в прошлом году минимального уровня с 2005 года. Об этом говорится в ежегодном статистическом обзоре организации.

Иран стал единственной страной, которая по итогам прошлого года нарастила доходы от экспорта нефти. Доход страны вырос в 1,5 раза — до $41,123 млрд.

При этом экспорт нефти из стран ОПЕК вырос в 2016 году на 6,5% — до 25,01 млн баррелей в сутки.

Максимальный доход — $1,183 трлн — картель получил в 2012 году, передает RNS.