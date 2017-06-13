Президент России Владимир Путин пока не смотрел фильм американского кинорежиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», он дождется премьеры документальной ленты в России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она же [первая часть картины] шла не у нас; была первая серия, сегодня будет вторая. Это Showtime в США — премьера идет там. Потом Европа и, насколько мы знаем, закупил «Первый канал», поэтому дождемся, когда будут показывать у нас», — сказал Песков

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12–15 июня.

«Первый канал» ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.