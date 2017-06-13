Белоруссия заинтересована в расширении присутствия Сбербанка на своем рынке. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом, председателем правления крупнейшего банка в РФ Германом Грефом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сбербанк России — активный участник нашего рынка. Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать», — пояснил Александр Лукашенко.

В свою очередь Герман Греф поблагодарил за возможность встречи и конструктивное отношение.

«Я готов к обсуждению любых проблем, которые сегодня есть в нашем сотрудничестве», — подчеркнул белорусский президент.