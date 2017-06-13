Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредили о появлении в интернете фейковых сайтов «прямой линии» с Владимиром Путиным

«Появляются поддельные сайты прямой линии, которые собирают вопросы граждан. Безусловно, мы принимаем оперативные меры для того, чтобы блокировать, закрывать эти сайты», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал граждан быть аккуратными и ориентироваться только на официальные ссылки, транслируемые на «Первом канале» и телеканале «Россия».

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня.