В Саратове частная компания, занимающаяся капитальным ремонтом многоквартирного дома, подозревается в мошенничестве.

По информации областной прокуратуры, в 2015 году Фонд капремонта заключил с компанией договор на проведение ремонта крыши многоквартирного жилого дома № 3 по улице Валовой в Саратове. На основании актов о приеме выполненных работы подрядчику было перечислено более 657 тыс. рублей, передает ИА «Взгляд-инфо».

В ходе проверки выяснилось, что ремонт кровли был сделан с применением более дешевых материалов, чем отражено в смете. По данному факту возбуждено уголовное дело.